فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد الميموني
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ونظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب رودريجو، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول بالمباراة.
وأحرز ثنائية السيتي في الشوط الأول من المباراة، كلا من: "نيكو أوريل، في الدقيقة 35 من الشوط الأول، هالاند في الدقيقة 43 من الشوط ذاته".
ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري ابطال اوروبا برصيد 13 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة.
GOAL!@ManCity are level 🤝— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 10, 2025
Nico O'Reilly pounces onto Courtois' parried ball, scoring on his first ever appearance at the Bernabeu!#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/bq5dcuDwSh
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 10, 2025
Great finish from @RodrygoGoes to give Real Madrid the lead against Man City ⚪️👑#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/Vicv51Iorh
GOAL!@ErlingHaaland sends Courtois the wrong way to complete a quick @ManCity turnaround!#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/s9lXp3NxYX— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 10, 2025