مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

يونج بويز

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

كتب : محمد الميموني

11:26 م 10/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (3)
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (2)
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (4)
  • عرض 5 صورة
    مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ونظيره مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في الشوط الأول من المباراة، اللاعب رودريجو، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

وأحرز ثنائية السيتي في الشوط الأول من المباراة، كلا من: "نيكو أوريل، في الدقيقة 35 من الشوط الأول، هالاند في الدقيقة 43 من الشوط ذاته".

ويذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري ابطال اوروبا برصيد 13 نقطة بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 12 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ريال مدريد والسيتي بث مباشر مباراة ريال مدريد والسيتي رودريجو هالاند نيكو أوريل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى