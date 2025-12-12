شهدت مدينة الأبطال التابعة لقسم 15 مايو واقعة طارئة، اليوم، بإصابة أسرة كاملة بحالة اشتباه تسمم غذائي داخل شقتهم بعمارة 80.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين أن الأسرة مكونة من أربعة أفراد، ظهرت عليهم أعراض تعب مفاجئ يُرجح أنه ناتج عن تناول وجبة ملوثة.

إنقاذ أسرة كاملة

المصابون الأربعة نقلوا إلى مستشفى مايو لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل لمعرفة سبب التسمم بدقة. وأكدت مصادر طبية مبدئيًا أن الحالات مستقرة، وجارٍ متابعتها داخل المستشفى.

كما باشرت الجهات الأمنية والطب الوقائي اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك فحص الأطعمة المتواجدة داخل المنزل وسؤال أفراد الأسرة عن الوجبات التي تم تناولها خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لتحديد سبب التسمم واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.