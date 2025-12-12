نجاة أسرة كاملة من الموت تحت أنقاض عقار ببولاق

أصيبت أسرة مكونة من أربعة أفراد إثر انهيار جزئي في عقار سكني بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، مما أسفر عن إصابة الأب والأم والطفلين بجروح متفاوتة.

الواقعة حدثت في وقت مبكر من صباح اليوم حيث انهار جزء من العقار المكون من عدة طوابق، مما أدى إلى وقوع أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، فتوجهت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى المكان.

تدخل فرق الإنقاذ

تمكن رجال الإنقاذ من إخراج أفراد الأسرة بسرعة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العقار قديم ويعاني من بعض التشققات في الجدران، وهو ما قد يكون سببًا في انهيار جزء منه.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لفحص المبنى بشكل دقيق لضمان سلامة باقي السكان.