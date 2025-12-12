إعلان

نجاة أسرة كاملة من الموت تحت أنقاض عقار ببولاق

كتب : محمد شعبان

10:20 ص 12/12/2025

انهيار جزئي لعقار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيبت أسرة مكونة من أربعة أفراد إثر انهيار جزئي في عقار سكني بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، مما أسفر عن إصابة الأب والأم والطفلين بجروح متفاوتة.

الواقعة حدثت في وقت مبكر من صباح اليوم حيث انهار جزء من العقار المكون من عدة طوابق، مما أدى إلى وقوع أفراد الأسرة تحت الأنقاض. وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بالحادث، فتوجهت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى المكان.

تدخل فرق الإنقاذ

تمكن رجال الإنقاذ من إخراج أفراد الأسرة بسرعة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن العقار قديم ويعاني من بعض التشققات في الجدران، وهو ما قد يكون سببًا في انهيار جزء منه.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لفحص المبنى بشكل دقيق لضمان سلامة باقي السكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقار انهيار منزل بولاق الدكرور الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان