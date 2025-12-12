انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي لأصوات دائرة البلينا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة السابعة جنوبي محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الحصر العددي لأصوات الناخبين.

ووفقًا للحصر العددي الذي أُعلن عقب انتهاء أعمال الفرز، حصل المرشحون الآتي ذكرهم على أعلى الأصوات:

الدكتور محمود حمدي أبو الخير: 26,333 صوتًا

نور الدين أبو ستيت: 18,983 صوتًا

محمد حسن عصمت: 17,439 صوتًا

وفقي مدني: 16,114 صوتًا

جدير بالذكر أن الدائرة السابعة بمحافظة سوهاج مخصص لها مقعدان في انتخابات مجلس النواب.