صافرة مصرية لموقعة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة فلسطين والسعودية في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

كلفت اللجنة الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة المباراة، ويعاونه كلاً من محمود أبو الرجال مساعداً أول، أحمد توفيق طلب مساعداً ثانياً، النيوزيلندي كامبيل كيرك حكماً رابعاً، النيوزيلندي إسحاق ترفيس حكماً احتياطياً.

فيما يتولى تقنية الفيديو "VAR" الإنجليزي جريد جالتي ويعاونه سيفاكورن بو.

وتقام المواجهة غدًا الخميس على ملعب لوسيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

والجدير بالذكر أن الطاقم المصري سبق وأن شارك في إدارة مباراتي سوريا وجنوب السودان، والجزائر والسودان خلال منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.