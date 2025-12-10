إعلان

رئيس الوزراء: حريصون على حرية التعبير.. لكننا لن نصمت أمام "حملات التشكيك"

كتب : محمد أبو بكر

07:44 م 10/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير، لكنها لن تقف صامتة أمام حملات الإساءة أو التشكيك غير المستندة إلى أي أدلة، خاصة تلك المتعلقة بجودة مياه الشرب أو المنتجات الغذائية أو الأدوية.

وأكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حرص مصر على حرية الرأي والتعبير، قائلًا: "من حق الجميع إبداء آرائهم وانتقاد أي قضية يرونها مهمة، مع الاحترام الكامل للصحفيين والإعلاميين ودورهم في المجتمع".

وتابع: إن تداول ادعاءات غير موثقة في هذه الملفات الحساسة يسبب بلبلة واسعة ويمس الأمن الصحي للمجتمع.. فهل المطلوب أن نصمت عن معلومات غير دقيقة يمكن أن تثير الذعر لدى المواطنين؟

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه أصدر توجيهًا بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال اجتماع الحكومة اليوم.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي حملات التشكيك ضمان حرية التعبير

