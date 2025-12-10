شقيقة بيبي تشن هجوما على منتخب كوت ديفوار لهذا السبب

شنت شقيقة نيكولاس بيبي، لاعب فياريال ومنتخب كوت ديفوار، هجوما على منتخب بلادها، بعد استبعاده من قائمة "الفيلة" لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وقالت شقيقة بيبي عبر خاصية "القصص القصيرة"، بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "صوّر فيديو بطبيعته، مرتاح، وهادئ، ثم انقلب الأمر ضده؟ هو من اعتذر رغم أنه هو الضحية! لكن بما أنه كان ذاهبا إلى المغرب، فكان من الأفضل أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟".

وأضافت: "بعد أن تعرّض للعنصرية والكراهية، بسبب فيديو فقط، والآن هو من يُعاقَب؟ هو من يُشار إليه بالأصابع. أخي، اختار المنتخب وهو في الـ18 من عمره، ودائما مثّل بلده بكل فخر، لم يتحدث يوما على الإنترنت، لم يصوّر فيديوهات، ولم يلاحق الشهرة. هو فقط الـ'بلايستيشن'، كرة القدم، العائلة، والهدوء. اليوم عندما تضحك أو تتحدث بشكل طبيعي، يصبح الأمر مأساة. البقاء في زاويتك أفضل".

واختتمت شقيقة بيبي: "لقد قال بأن ألبان لافون بوركيني، وماذا في ذلك؟ هل هذا كذب؟ إنها حقيقة، وكان يقولها وهو يضحك. لم يكن هناك أي نية للإساءة. لم يقل شيئا سيئا لنصل إلى هذا الحد. لم نعد قادرين على التعبير عن أنفسنا، حتى عندما نقول حقائق يعرفها الجميع. هذا فعلا غير عادل. حرمان أخي من المشاركة في بطولة لهذا السبب؟".

سبب استبعاد بيبي من قائمة منتخب كوت ديفوار

أثار بيبي جدلا واسعا بسبب تصريحاته عن المغرب، البلد المستضيف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وقال: "كم نجمة يملك المغرب؟ نجمة واحدة؟ ليس لديهم حتى نجمة. ربما فازوا بشيء في 1818… لم نكن قد ولدنا بعد".

