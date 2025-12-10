مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

نجم مانشستر يونايتد يقدم عرضا علنيا لمحمد صلاح

كتب : هند عواد

03:47 م 10/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (4)
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (2
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، عن إمكانية انتقاد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى يونايتد، بعد أزمته مع الريدز.

واتهم صلاح فريق ليفربول بـ "التخلي عنه" بعد أن بدأ ثلاث مباريات متتالية على مقاعد البدلاء، وأصر على أنه لا توجد علاقة تربطه بمدرب ليفربول آرني سلوت، ليقرر الأخير استبعاده من قائمة مباراة إنتر ميلان.

وقال ريو فرديناند عبر قناته على يوتيوب: "مستحيل أن ينتقل محمد صلاح إلى مانشستر يونايتد. لا أعتقد أنه يمتلك تلك الصفة التي كانت لدى واين روني أو كارلوس تيفيز، وهي بذل جهد إضافي".

وأضاف: "لكن نعم، سأقدم عرضاً، عرضاً علنياً أيضاً، سيكون الأمر لا يُصدق، أليس كذلك؟ سيكون الأمر أشبه بنكتة، ليس لدي أدنى شك في أن لاعبي ليفربول لا يريدون رحيل محمد صلاح لأنه يساعدهم على الفوز بالألقاب."

واختتم ريو فرديناند: "لكنني أعتقد أنه رحل، لقد تجاوز الأمر حده. من الواضح أن صلاح يعتقد أن لدى المدرب دافعاً خفياً ويريده أن يرحل عن النادي".

اقرأ أيضًا:
"لا خوف على بنتايج".. مصدر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

"من هدم الناجحين لـ الغل".. كيف ردت شقيقة محمد صلاح على منتقديه؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول ريو فرديناند مانشستر يونايتد أرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى