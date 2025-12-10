نجم مانشستر يونايتد يقدم عرضا علنيا لمحمد صلاح

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند، عن إمكانية انتقاد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى يونايتد، بعد أزمته مع الريدز.

واتهم صلاح فريق ليفربول بـ "التخلي عنه" بعد أن بدأ ثلاث مباريات متتالية على مقاعد البدلاء، وأصر على أنه لا توجد علاقة تربطه بمدرب ليفربول آرني سلوت، ليقرر الأخير استبعاده من قائمة مباراة إنتر ميلان.

وقال ريو فرديناند عبر قناته على يوتيوب: "مستحيل أن ينتقل محمد صلاح إلى مانشستر يونايتد. لا أعتقد أنه يمتلك تلك الصفة التي كانت لدى واين روني أو كارلوس تيفيز، وهي بذل جهد إضافي".

وأضاف: "لكن نعم، سأقدم عرضاً، عرضاً علنياً أيضاً، سيكون الأمر لا يُصدق، أليس كذلك؟ سيكون الأمر أشبه بنكتة، ليس لدي أدنى شك في أن لاعبي ليفربول لا يريدون رحيل محمد صلاح لأنه يساعدهم على الفوز بالألقاب."

واختتم ريو فرديناند: "لكنني أعتقد أنه رحل، لقد تجاوز الأمر حده. من الواضح أن صلاح يعتقد أن لدى المدرب دافعاً خفياً ويريده أن يرحل عن النادي".

