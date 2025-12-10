مباريات الأمس
إعلان

مدرب جزر القمر لمصراوي: "كنا سنصل لنصف نهائي كأس العرب إذا لعبنا بالفريق الأساسي"

كتب : هند عواد

11:36 ص 10/12/2025
أبدى الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني الحالي لمنتخب جزر القمر، آسفه لعدم خوض بطولة كأس العرب بالتشكيلة الكاملة.

وخاض جزر القمر بطولة كأس العرب، بالفريق الثاني "الرديف"، وبقيادة حمادة جامباي، فيما يقود ستيفانو الفريق في كأس الأمم الأفريقية.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "كأس العرب لم تكن ضمن تواريخ الفيفا. لذلك لم يكن بإمكاننا استدعاء لاعبينا الذين في الأندية. لذلك أرسلنا الفريق الرديف. هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين سيكونون معنا، لكنهم لاعبين بدلاء أكثر من كونهم أساسيين".

وأضاف: "وهذا مؤسف لأنها بطولة جميلة. وأعتقد أنه لو كانت لدينا التشكيلة الكاملة، لكنا قادرين على الوصول على الأقل إلى نصف النهائي. لأنني شاهدت المباريات، وبصراحة، أعتقد أنه مع الفريق الأول كنا سنقدم مستوى أفضل بكثير، وكأس العرب، من ناحية التنظيم، فهي رائعة. لأنه سواء أُقيمت في قطر أو السعودية أو الإمارات، فهم يوفرون كل الإمكانيات: فنادق جيدة، ملاعب تدريب جيدة، كل شيء يسير بشكل ممتاز. المطارات دولية، وهم يعرفون كيف ينظمون الأحداث الكبرى".

وواصل: "لذلك تجري الأمور على نحو ممتاز. لكن من ناحية المستوى، من الواضح أن منتخبات مثل المغرب والجزائر والسعودية، التي لديها الكثير من اللاعبين في الدوري المحلي، تملك أفضلية. بينما نحن كل لاعبينا مغتربون يلعبون في أوروبا أو الخارج. وهذا يجعل الأمر صعبًا جدًا علينا".

واختتم ستيفانو: "لأنه إذا لم تكن هناك تواريخ فيفا، فاللاعبون لا يمكنهم القدوم. وهذا يعيقنا ويمنعنا من أن نكون بالتشكيلة الأساسية. إنها بطولة جميلة، ومن المؤسف ذلك، لأنني كنت أتمنى أن نخوضها بالفريق الأول. أعتقد أنها كانت ستكون مميزة".

ستيفانو كوزين منتخب جزر القمر جزر القمر كأس العرب

