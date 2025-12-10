روى الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني الحالي لجزر القمر، كواليس فترته في الاتحاد الليبي، وتتويجه معه بلقب الدوري.

وتولى ستيفانو كوزين تدريب الاتحاد الليبي، خلال الفترة من ديسمبر 2008 حتى يونيو 2009، وحقق مع الفريق لقب الدوري الليبي.

وقال ستيفانو كوزين في تصريحات خاصة لمصراوي: "في ليبيا، الأمر يشبه مصر والمغرب وتونس، هناك شغف كبير جدًا. وعندما تدرب أندية كبيرة مثل هذا النادي، الاتحاد في ذلك الوقت كان يرأسه محمد القذافي، ابن القذافي، وكان يضخ الكثير من الأموال في النادي، وكان ناديًا كبيرًا فعلاً".

وأضاف: "السنة التي سبقت، وصلوا حتى نصف نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي، وتعادلوا 2-2 في الذهاب، وخسروا في العودة. لكنه نادٍ كبير وشغف هائل. هناك أكثر من مليون مشجع في طرابلس. أينما ذهبنا كانت الملاعب ممتلئة، والضغط كان لا يُصدق. أتذكر أول ديربي لعبته… كنا نلعب بـ10 لاعبين ضد 11، وربحنا الديربي 2-1. وكان شعورًا رائعًا. عندما وصلت في نوفمبر، كان النادي في المركز الخامس، متأخرًا بـ9 نقاط عن المتصدر، الذي كان الأهلي طرابلس، الغريم التقليدي".

واختتم ستيفانو كوزين: "وبدأنا نربح نقاطًا شيئًا فشيئًا، وعندما هزمناهم في الديربي، وصلنا للتساوي معهم بالنقاط، ثم فزنا بالدوري. لن أنسى ذلك أبدًا… حرارة الجماهير الليبية، حرارة الملاعب… وأحيانًا تحدث بعض أعمال العنف، هذا يحدث. لكن ذكرياتي هي المباريات الرائعة التي لعبناها، والفريق الممتاز الذي كان لدينا".

