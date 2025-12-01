متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة منتخب قطر وفلسطين عند 05:45 مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب 2025.

وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.

ملخص مباراة قطر وفلسطين:

بدأ اللقاء بسيطرة من قبل منتخب قطر على الكرة فسدد لاعبه أيوب محمد العلوي كرة من على حدود منطقة جزاء منتخب فلسطين ولكن ارتطمت الكرة في الدفاع وخرجت لركنية ونُفذت الركنية ولكن دون خطورة.

وتصدى خط دفاع منتخب فلسطين في الدقيقة 27 لكرة عرضية أرسلها اللاعب أكرم عفيف ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب فلسطين محمود أبو ندى.

تشكيل قطر لمباراة فلسطين

وجاء تشكيل قطر لمباراة فلسطين كالتالي:محمود أبو ندى، لوكاس مينديز، أحمد علاء، أكرم عفيف، أيوب محمد، الهاشمي الحسين، محمد مناعي، سلطان البريك، محمد خالد، أحمد فتحي وعاصم ماديبو .

تشكيل فلسطين لمباراة قطر

وجاء تشكيل فلسطين لمباراة قطر كالتالي:رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، تامر صيام، إيميلو سابا، عميد محاجنة، حامد حمدان، مصطفى زيدان وزيد القنبر

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

اقرأ أيضًا:

"لم أخبر الخطيب".. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل كهربا من الإمارات

"برعاية تركي آل الشيخ".. مدحت شلبي يزف بشرى سارة للجماهير حول كأس العرب