إعلان

4 جنسيات.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر والكويت في كأس العرب

كتب : محمد القرش

11:31 ص 01/12/2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ضد الكويت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العرب 2025.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مباراة مصر والكويت إلى طاقم تحكيمي يجمع أربع جنسيات مختلفة، في خطوة تعكس التنوع الكبير في اختياراته للمواجهات الدولية.

ويقود اللقاء الحكم النرويجي إسبن إسكوس، على أن يساعده مواطناه جان إيريك إنجان وإيزاك باشيفيكين في مهام التحكيم على الخطوط، بينما يتولى الأمريكي إسماعيل الفتح مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو، فتشهد وجود الحكم الهولندي دينيس هيجلر مسؤولا عن تقنية الفيديو (var)، ويعاونه الأوروجواياني أنطونيو جارسيا كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثالثة بجانب كلا من: الأردن، الإمارات، والكويت.

أحمد حسن: حلمي طولان قبّل رأس أحمد عاطف.. واللاعب كان يعلم احتمالية تغييره

ماذا يفعل الزمالك مع تمرد المهدي سليمان؟.. مفاجأة سارة في انتظاره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

