مرموش ضد صلاح.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

يستضيف ملعب "الاتحاد" مباراة قوية مساء اليوم الأحد، عندما يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا علي نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وتحمل مباراة اليوم أهمية خاصة للشعب المصري، حيث ستجمع بين الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وليفربول مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم

تذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر قناة beIN sports 1، بتعليق حسن العيدروس.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول

يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 18 نقطة.

