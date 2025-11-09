هدف تاريخي لصلاح.. 5 لحظات لا تُنسى من ديربي مانشستر سيتي وليفربول

تقام واحدة من أكبر ديربيات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد عندما يجدد حامل اللقب ليفربول منافسته مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

وتعرف المواجهات بين العملاقين اللذين يحتلان المركزين الثالث والثاني في جدول الترتيب خلف المتصدر أرسنال، تاريخا مليئا بالأهداف والدراما والأحداث.

أول لقاء لكلوب ضد السيتي - نوفمبر 2015

كانت أول مباراة ليورجن كلوب في هذه المباراة فأل حسن، حيث فاز بنتيجة 4-1 على مانشستر سيتي بعد ستة أسابيع فقط من توليه منصب المدير الفني لليفربول.

قدم فريق كلوب أحد أفضل عروضه في موسمه الأول، حيث تقدم بثلاثة أهداف في غضون 32 دقيقة في طريقه إلى فوز لا ينسى على ملعب الاتحاد.

وكان روبرتو فيرمينو المنضم حديثا إلى ليفربول، من بين الهدافين، مسجلا هدفه الأول مع الفريق لتصبح النتيجة 3-0.

ثم التقى كلوب وبيب جوارديولا، اللذان التقيا لأول مرة في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على التوالي، في الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف التالي عندما وصل الإسباني إلى مانشستر سيتي.

وعلى مدار الأعوام التي تلت ذلك، اندلعت واحدة من أعظم المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، حيث دفع المدربان والفريقان بعضهما البعض إلى آفاق جديدة.

وعلى الرغم من حجم الجوائز التي تنافسا عليها مراراً وتكراراً، لم يكن هناك سوى الإحترام بين الرجلين بدلاً من الشعور السيئ الموجود في العديد من المنافسات الإدارية الأخرى.

لطالما وصف كلوب جوارديولا بأنه أفضل مدرب في العالم، ووصفه بأنه ألد منافسيه، بينما أشاد جوارديولا بليفربول باعتباره أقوى خصم في مسيرته.

وقبل رحيل كلوب عن ليفربول في صيف 2024، قال جوارديولا: "لن أنسى هذه المعارك أبدًا، الجميع يعلم أن كلوب جعلني مدربًا أفضل، وليفربول جعلني مدربًا أفضل".

يومًا مؤلمًا لإيدرسون وكلوب - سبتمبر 2017

لم يكن هذا يومًا مؤلمًا لإيدرسون فحسب، بل لكلوب أيضًا.

كان حارس مرمى مانشستر سيتي هو الأسوأ في الحادثة الحاسمة في المباراة عندما تعرض لضربة في وجهه من قبل ساديو ماني.

وأسفرت الاصطدامات التي وقعت في الشوط الأول عن طرد ماني، بينما اضطر إيدرسون للخروج مصابا بجرح في الوجه تطلب غرزًا.

وبعد أن كان مانشستر سيتي متقدما 1-0 عن طريق سيرجيو أجويرو في ذلك الوقت، استغل تفوقه العددي بشكل كامل.

سجل جابرييل خيسوس وليروي ساني هدفين لكل منهما، حيث نجح مانشستر سيتي في إلحاق أثقل هزيمة بكلوب في عهده الإداري، حتى حقق أستون فيلا هذا الشرف بعد ثلاث سنوات بفوزه 7-2.

ويظل الفوز الأول لجوارديولا على ليفربول هو الأكبر لمانشستر سيتي ضدهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

7 أهداف في أنفيلد - يناير 2018

بدأ ليفربول رحلته بعد كوتينيو في أعقاب انتقاله مقابل مبلغ كبير إلى برشلونة عندما زاره مانشستر سيتي في يناير 2018.

وكانت أول إشارة لمدى الإثارة التي قد يبدو عليها مستقبل الفريق دون البرازيلي هي الفوز الذي لا ينسى حيث انتقم ليفربول من هزيمته 5-0 في وقت سابق من الموسم.

ليفربول يقدم أداءً قوياً ويقود هجومه ضد مانشستر سيتي ويسحق فريق جوارديولا وينهي سلسلة من 22 مباراة بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول وساني نجم مانشستر سيتي الأهداف في الشوط الأول.

وسجل الثلاثي الهجومي للفريق المضيف، فيرمينو وماني ومحمد صلاح، أهدافا خلال تسع دقائق مدمرة في الشوط الثاني، لينتزعوا الفوز من مانشستر سيتي، قبل أن يسجل برناردو سيلفا وإيلكاي جوندوجان هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وكان هذا يومًا نادرًا بالنسبة للسيتي في موسم ٢٠١٧/٢٠١٨، حيث لم يخسر سوى مرتين طوال الموسم، وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز برقم قياسي بلغ 100 نقطة.

بالنسبة لليفربول، كانت تلك المباراة واحدة من المباريات التي لا يمكن نسيانها.، حيث قال كلوب: "يا لها من مباراة، فريقان بكامل قوتهما، كانت مباراة تاريخية ستتحدثون عنها بعد عشرين عامًا".

واختتم: "شاهد الناس هذه المباراة في جميع أنحاء العالم وهذا هو السبب، خذ قلبك، ألقه في الملعب والعب بهذه الطريقة".

إنقاذ ستونز التاريخي - يناير 2019

في عام 2019، حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من الموسم بفارق نقطة واحدة فقط بعد منافسة شرسة مع ليفربول.

وأكد انتصارهم بفارق ضئيل للغاية مدى أهمية اللحظة التي تصدى فيها المدافع جون ستونز لكرة من على خط المرمى ضد ليفربول في ذلك الموسم.

بينما كانت النتيجة لا تزال التعادل السلبي 0-0 في ملعب الاتحاد، عاد ستونز في الوقت المناسب ليُبعد الكرة بعد أن ارتدت محاولته لإبعادها من حارس المرمى إيدرسون إلى مرماه، حيث كانت الكرة على بُعد 11 ملم فقط من عبور خط المرمى.

وقال ستونز: "كان علي فقط أن أتصرف بسرعة، وأعتقد أن هذا النوع من الأشياء يمكن أن يغير مجرى المباريات، وتحديد سباقات اللقب".

وحقق مانشستر سيتي فوزًا بنتيجة 2-1، مُنعشًا آماله في التتويج باللقب، منهيًا بذلك مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز، والممتدة لعشرين مباراة.

وازدادت أهمية تدخل ستونز الدرامي مع حسم سباق لقب موسم 2018/2019 المثير، حيث أنهى مانشستر سيتي الموسم برصيد 98 نقطة، بينما حصد ليفربول 97 نقطة، وهما ثالث ورابع أعلى مجموع نقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف تاريخي لصلاح - أكتوبر 2021

قال جاري نيفيل محلل شبكة قنوات شبكة سكاي سبورتس والعضو في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز، عن نجم ليفربول بعد أن تألق في أول لقاء بين الناديين بموسم 2021/22: "محمد صلاح، إنه مستوى مختلف".

وكان هذا أيضا انعكاسا لموسم المصري الذي أنهاه بثلاث جوائز فردية، مسجلا العديد من الأهداف.

وكان أحد هذه الأهداف هو الهدف الفردي التاريخي الذي ترك نيفيل في حالة من الذهول، وتم التصويت له كأفضل هدف في الموسم.

واستقبل صلاح الكرة وظهره للمرمى، وراوغ جواو كانسيلو قبل أن يشق طريقه بمهارة عبر برناردو سيلفا، بينما كان يسيطر على فودين.

وبعد ذلك، تخطى صلاح إيمريك لابورت قبل أن يتغلب على إيدرسون بتسديدة قوية من زاوية ضيقة سكنت الشباك.

وكان هدفه رقم 101 في الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا من 23 هدفًا سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021/22 حيث تقاسم الحذاء الذهبي مع سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير.

وفي الوقت نفسه، حصل على جائزة صانع الألعاب لهذا الموسم بفضل تمريراته الحاسمة الـ13.

ورغم تألقه الفردي، خسر ليفربول اللقب أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة مرة أخرى.