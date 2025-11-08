مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 1
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

لحظة بلحظة.. توتنهام 0 - 1 مانشستر يونايتد

كتب : مصراوي

02:37 م 08/11/2025

توتنهام

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة توتنهام ونظيره مانشستر يونايتد.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

توتنهام يستضيف عند 02:30 ظهر اليوم السبت نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

توتنهام يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع بالرصيد ذاته.

ملخص مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق اللاعب بريان مبويمو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توتنهام مانشستر يونايتد توتنهام ضد مان يونايتد الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

