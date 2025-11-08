زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة توتنهام ونظيره مانشستر يونايتد.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

توتنهام يستضيف عند 02:30 ظهر اليوم السبت نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

توتنهام يحتل قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة فيما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع بالرصيد ذاته.

ملخص مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد

تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق اللاعب بريان مبويمو.