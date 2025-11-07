"قبل مباراة إنجلترا".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى الدور المقبل بمونديال

تنطلق منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، غدا السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، بإقامة 5 مباريات.

وتشهد منافسات الجولة الـ 11 مواجهة مصرية، بين الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، حينما يواجه فريق مان سيتي نظيره ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مان سيتي، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق مان سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، يليه فريق ليفربول برصيد 18 نقطة من نفس عدد المباريات.

