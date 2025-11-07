مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"مواجهة مصرية مرتقبة".. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

07:59 م 07/11/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    صلاح ضد مرموش (2)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش ومحمد صلاح مع منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي (6)
  • عرض 16 صورة
    مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (9)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (2)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد (1)
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون
  • عرض 16 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وإيرفتون
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وريال مدريد (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وريال مدريد (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه ضد ليفربول
  • عرض 16 صورة
    ليفربول وفرانكفوت (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، غدا السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، بإقامة 5 مباريات.

وتشهد منافسات الجولة الـ 11 مواجهة مصرية، بين الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح، حينما يواجه فريق مان سيتي نظيره ليفربول.

موعد مباراة ليفربول ومان سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مان سيتي، يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق مان سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، يليه فريق ليفربول برصيد 18 نقطة من نفس عدد المباريات.

أقرأ أيضًا:
"قبل مباراة إنجلترا".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى الدور المقبل بمونديال الناشئين؟

"صدارة ثنائية".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرموش وصلاح محمد صلاح عمر مرموش موعد مباراة ليفربول والسيتي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن