ألقت الشرطة القبض على أحد عشر شخصا شاركوا في احتجاجات عنيفة قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب، التي أقيمت مساء أمس في برمنجهام، في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز، في بيان رسمي بعد المباراة، إن الاعتقالات طالت رجالًا وفتيانًا تتراوح أعمارهم بين 17 و67 عامًا.

وأضافت: "وُجدت خمس من هذه المخالفات ذات دوافع عنصرية، وسط اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وجماعات مؤيدة لإسرائيل واليمين المتطرف خارج الملعب، مما أدى إلى فوضى عارمة بين المشجعين الحاضرين للمباراة. ومن بين المخالفات ذات الدوافع العنصرية، كانت الاعتداء على ضابط شرطة".

We have been working closely with partners including Birmingham City Council, Aston Villa Football Club and others.



You'll see a large number of uniformed officers, as well as police horses, police dogs, our drone unit, our roads policing unit, protest liaison officers and more. pic.twitter.com/bQUZwK78zT — West Midlands Police (@WMPolice) November 6, 2025

وشملت الاعتقالات الأخرى رجلاً يبلغ من العمر 21 عامًا لفشله في الامتثال لأمر إزالة قناع الوجه؛ وصبي يبلغ من العمر 17 عامًا لفشله في الامتثال لأمر التفريق؛ ورجل يبلغ من العمر 21 عامًا لمحاولته إلقاء الألعاب النارية على الأرض؛ ورجل بتهمة حيازة المخدرات بقصد التوزيع.

وتم نشر أكثر من 700 ضابط من شرطة مانشستر الكبرى و25 قوة أخرى في المدينة لحضور المباراة في فيلا بارك، إلى جانب خيول الشرطة والطائرات بدون طيار ووحدات الطرق.

ووصف قائد شرطة وول ستريت، توم جويس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثيليتك"، الوضع بأنه "غير مسبوق".

اقرأ أيضًا:

كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب



الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك



