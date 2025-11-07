مباريات الأمس
وضع غير مسبوق.. اعتقال 11 شخصا في مظاهرات لدعم فلسطين قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب

كتب : هند عواد

11:41 ص 07/11/2025

احتجاجات قبل مباراة أستون فيلا وتل أبيب أبيب

ألقت الشرطة القبض على أحد عشر شخصا شاركوا في احتجاجات عنيفة قبل مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب، التي أقيمت مساء أمس في برمنجهام، في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بثنائية نظيفة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز، في بيان رسمي بعد المباراة، إن الاعتقالات طالت رجالًا وفتيانًا تتراوح أعمارهم بين 17 و67 عامًا.

وأضافت: "وُجدت خمس من هذه المخالفات ذات دوافع عنصرية، وسط اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين وجماعات مؤيدة لإسرائيل واليمين المتطرف خارج الملعب، مما أدى إلى فوضى عارمة بين المشجعين الحاضرين للمباراة. ومن بين المخالفات ذات الدوافع العنصرية، كانت الاعتداء على ضابط شرطة".

وشملت الاعتقالات الأخرى رجلاً يبلغ من العمر 21 عامًا لفشله في الامتثال لأمر إزالة قناع الوجه؛ وصبي يبلغ من العمر 17 عامًا لفشله في الامتثال لأمر التفريق؛ ورجل يبلغ من العمر 21 عامًا لمحاولته إلقاء الألعاب النارية على الأرض؛ ورجل بتهمة حيازة المخدرات بقصد التوزيع.

وتم نشر أكثر من 700 ضابط من شرطة مانشستر الكبرى و25 قوة أخرى في المدينة لحضور المباراة في فيلا بارك، إلى جانب خيول الشرطة والطائرات بدون طيار ووحدات الطرق.

ووصف قائد شرطة وول ستريت، توم جويس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثيليتك"، الوضع بأنه "غير مسبوق".

