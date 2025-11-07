مباريات الأمس
كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب

كتب : محمد القرش

10:33 ص 07/11/2025

بيكهام ورونالدو

زعم كريستيانو رونالدو أنه أكثر وسامة من زميله أسطورة ريال مدريد ومانشستر يونايتد ديفيد بيكهام، حيث قال إنه يمتلك "الحزمة الكاملة".

وقد أثار الثنائي مقارنات خلال مسيرتهما بعد أن اتبعا مسارات مهنية مماثلة، حيث تألق كلاهما في مانشستر يونايتد قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

وتجاوز بيكهام ورونالدو حدود كرة القدم ليصبحا أيقونات عالمية، حيث خاضا عالم الموضة وحظيا أيضًا بالاهتمام بسبب مظهرهما.

وتم طرح موضوع ما إذا كان رونالدو أكثر وسامة من بيكهام عندما ظهر في برنامج "Piers Morgan Uncensored".

وسأل مورجان كريستيانو: "أنت تتم مقارنتك مع بيكهام كثيرًا، ولا سيما مظهرك، هل تعتقد أنك أكثر وسامة من ديفيد بيكهام ؟".

وأجاب رونالدو: "بالنسبة لي، المظهر الجيد لا يعني الوجه فقط، بل المظهر العام بأكمله".

وأضاف: "تخيل كريستيانو مع رجل عادي يرتدي ملابس سباحة حمراء في كوباكابانا، ستعتقد أنني لن أحصل على فرصة مع أي شخص".

وكرر مورجان الضغط على رونالدو بشأن المقارنة مع بيكهام، ليحصل في النهاية على إجابة واضحة من اللاعب: "أنت تمشي عبر كوباكابانا، مثلاً، لعشر دقائق، من يحظى بأكبر قدر من الاهتمام؟".

ورد البرتغالي: "أنا بنسبة 100 في المائة، هو يعلم ذلك (بيكهام) وجهه جميل، نعم، وجه وسيم، الباقي طبيعي، أنا ليس طبيعي، أنا مثالي".

كما أشار نجم البرتغال إلى أنه أشهر شخصية في العالم، قائلاً: "سنُجري مناظرة للعالم، من الأشهر؟ أنا أم الرئيس دونالد ترامب؟ أعتقد أن العالم، حتى في الجزر الصغيرة، يعرفني أكثر منه".

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

