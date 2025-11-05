بناتي أقنعنني.. رونالدو يكشف لأول مرة سر تقدمه لخطبة جورجينا

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، سر تقدمه لخطبة جورجينا رودريجيز، وعلاقة بناته بالأمر.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الثنائي خطوبتهما بعد حوالي تسع سنوات من علاقتهما، وقدم رونالدو خاتم قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال رونالدو في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان: "لست رجلا رومانسيا، ولم أخطط لطلب الزواج من "امرأة حياتي" في الليلة التي أعلنا فيها، لكنني شعرت أن ذلك كان "الوقت المناسب".

وأضاف: "كانت الساعة تشير إلى الواحدة صباحًا. كانت بناتي نائمات في فراشهن، أعطتني إحدى صديقاتي الخاتم لأقدمه لجيو، وبينما كنت أعطيها الخاتم، جاء طفلاي وقالا لي: "أبي، سوف تعطي الخاتم لأمي وسوف تطلب منها الزواج".

وواصل: "قلتُ: يا إلهي، هذه هي اللحظة المناسبة لأقول نعم، كان ذلك هو الوقت المناسب. كنتُ أعلم أنني سأفعل ذلك يومًا ما، لكنني لم أخطط لذلك حينها. لأن بناتي قلن ذلك وكان أصدقائي يصورون، كان هذا ما أردته وعرضت الخاتم. لم أجثو على ركبتي لأنني لم أكن مستعدة، لكنها كانت لحظة جميلة. ألقيتُ خطابًا".

واختتم رونالدو: "كان الأمر بسيطًا، لستُ رومانسيًا جدًا. حسنًا، أنا كذلك، لكنني لستُ رومانسيًا جدًا، لستُ من النوع الذي يُحضر الزهور إلى المنزل أسبوعيًا. لكنني رومانسي بطريقتي. كان الأمر جميلًا، وكنتُ أعلم أنها امرأة حياتي، ففعلتُ ذلك، وآمل أن أكون قد أحسنتُ صنعًا".

اقرأ أيضًا:

"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا



موعد اعتزاله وشرط لزواجه.. أسرار جديدة عن كريستيانو رونالدو



