وفاة أكبر رياضي أولمبي في العالم عن عمر يناهز 101 عام

توفي أسطورة الدراجات الفرنسي تشارلز كوست عن عمر يناهز 101 عامًا، حسبما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في بيان أمس الثلاثاء.

وفاز الفرنسي بالميدالية الذهبية الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بلندن عام 1948، وشغل لاحقًا منصب حامل الشعلة قبل الأخير لدورة الألعاب الزوجية لعام 2024.

ويعد كوستي أكبر الرياضيين الأولمبيين سنا في العالم، حيث فاز بالميدالية الذهبية في سباق المطاردة الجماعي في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت عام 1948 في لندن على مضمار هيرن هيل الشهير للدراجات.

وأشعل كوست حماس حشود باريس وهو يحمل الشعلة الأولمبية، مرتديًا ملابس بيضاء بالكامل على كرسي متحرك تحت المطر، وأضاء شعلَي الفائزَين بالميداليتين الذهبيتين الفرنسيتين تيدي رينر وماري جوزيه بيريك، اللذين تعاونا لإشعال المرجل خلال حفل الافتتاح الذي غمرته الأمطار.

وأصبح كوستي أكبر بطل أولمبي على قيد الحياة في يناير بعد وفاة لاعبة الجمباز المجرية أجنيس كيليتي.

ونشأ بالقرب من مدينة تولون الساحلية الجنوبية وبدأ في ركوب دراجة ثلاثية العجلات خشبية عندما كان طفلاً.

وبتفوقه على المضمار، توج بطلاً للمطاردة للهواة في فرنسا عام 1947، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم في العام التالي.

وبعد الألعاب الأولمبية، تحول كوستي إلى لاعب محترف مع فريق بيجو وحقق فوزًا كبيرا في سباق الجائزة الكبرى للأمم عام 1949، حيث هزم راكب الدراجات الإيطالي الكبير فاوستو كوبي.

واعتزل عام ١٩٥٩ بعد مشاركته في طواف فرنسا مرتين وأربعة سباقات جيرو، قبل أن يعلن مكتب ماكرون أن "رئيس الجمهورية وزوجته يُعزيان ذكرى هذا البطل الذي ترك بصمةً في تاريخ رياضته وأمته، ويُعربان عن خالص تعازيهما لأحبائه ولجميع مُحبي رياضة الدراجات".