أرسنال يحقق رقما قياسيا تاريخيا غائبا منذ 105 أعوام

واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته بجميع المسابقات بموسم 2025/26 دون أن يستقبل أي هدف، حيث فاز على سلافيا براج بثلاثية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وفاز أرسنال بمبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات دون أن يستقبل أي هدف، وهو رقم قياسي مشترك لنادي إنجليزي من الدرجة الأولى مع بريستون في عام 1889 وليفربول في عام 1920. (وفقا لشبكة "أوبتا")

وأصبح بوكايو ساكا أول لاعب من أرسنال يسجل في أربع مباريات متتالية خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال الوصافة في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متساويا مع بايرن ميونخ الفائز حتى الآن على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد.