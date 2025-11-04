مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

"مبابي يقود الهجوم".. تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب - يوسف محمد:

09:29 م 04/11/2025
أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: كامافينجا، أوريلين تشواميني، أردا جولر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويطمح فريق ريال مدريد، لمواصلة نغمة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، التي خاضها بالبطولة حتى الآن.

