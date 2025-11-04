كواليس مران الزمالك الأول في الإمارات

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول، بدوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: كامافينجا، أوريلين تشواميني، أردا جولر، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويطمح فريق ريال مدريد، لمواصلة نغمة الانتصارات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، التي خاضها بالبطولة حتى الآن.

