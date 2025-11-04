متحدث الجيش الملكي يكشف أمنيته بخصوص مواجهة الأهلي

مفاتيح قوية لعبور الجيش الملكي مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. ما علاقة الأهلي

"الإصابة غيرت حياته".. قصة لاعب الزمالك الذي توهج في سماء أوروبا

هزيمة وحيدة مع 3 أندية.. ماذا قدم عمر مرموش في مواجهاته السابقة أمام بروسيا

"مجموعة مصر".. فنزويلا تقسو على إنجلترا بثلاثية في مونديال الناشئين

تحدث نافع الرفاعي المتحدث باسم نادي الجيش الملكي المغربي، عن إمكانيات فريقه في عبور دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نافع في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الجيش الملكي فريق متكامل، يملك إمكانيات بشرية مميزة، وإدارة تعمل على مدار اليوم صباحاً ومساءً وليلاً".

وأضاف:"كما يمتلك ملعباً عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف متفرج، وبنية حديثة، ما يعني أن الجمهور سيكون حاضراً بقوة".

وتابع:"باختصار، الجيش الملكي جاهز، وما أتمناه هو أن يقدم الأهلي والجيش أداءً جيداً في مرحلة دور المجموعات، وأن يتأهلا معاً إلى الأدوار المقبلة".

وأتم حديثه قائلاً:"هذه أمنيتي، وهذا أيضاً ما يقوله الشارع الرياضي في المغرب".