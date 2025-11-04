متحدث الجيش الملكي يكشف أمنيته بخصوص مواجهة الأهلي
كتب- نهى خورشيد:
تحدث نافع الرفاعي المتحدث باسم نادي الجيش الملكي المغربي، عن إمكانيات فريقه في عبور دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال نافع في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الجيش الملكي فريق متكامل، يملك إمكانيات بشرية مميزة، وإدارة تعمل على مدار اليوم صباحاً ومساءً وليلاً".
وأضاف:"كما يمتلك ملعباً عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف متفرج، وبنية حديثة، ما يعني أن الجمهور سيكون حاضراً بقوة".
وتابع:"باختصار، الجيش الملكي جاهز، وما أتمناه هو أن يقدم الأهلي والجيش أداءً جيداً في مرحلة دور المجموعات، وأن يتأهلا معاً إلى الأدوار المقبلة".
وأتم حديثه قائلاً:"هذه أمنيتي، وهذا أيضاً ما يقوله الشارع الرياضي في المغرب".