متحدث الجيش الملكي يكشف أمنيته بخصوص مواجهة الأهلي

كتب- نهى خورشيد:

07:17 م 04/11/2025
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (3)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (18)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (17)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (16)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (11)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (12)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (13)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (14)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (15)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (10)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (9)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (8)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (7)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (6)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي الجماعي (5)

تحدث نافع الرفاعي المتحدث باسم نادي الجيش الملكي المغربي، عن إمكانيات فريقه في عبور دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال نافع في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"الجيش الملكي فريق متكامل، يملك إمكانيات بشرية مميزة، وإدارة تعمل على مدار اليوم صباحاً ومساءً وليلاً".

وأضاف:"كما يمتلك ملعباً عالمياً بطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف متفرج، وبنية حديثة، ما يعني أن الجمهور سيكون حاضراً بقوة".

وتابع:"باختصار، الجيش الملكي جاهز، وما أتمناه هو أن يقدم الأهلي والجيش أداءً جيداً في مرحلة دور المجموعات، وأن يتأهلا معاً إلى الأدوار المقبلة".

وأتم حديثه قائلاً:"هذه أمنيتي، وهذا أيضاً ما يقوله الشارع الرياضي في المغرب".

