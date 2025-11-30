مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ستاد مالي

2 0
18:00

سيمبا

كأس مصر

إنبي

1 0
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 2
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
18:30

أرسنال

جميع المباريات

توزيع مياه مجانية لشركة رونالدو في مساجد جدة (فيديو)

كتب : مصراوي

06:45 م 30/11/2025

كريستيانو رونالدو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كميات كبيرة من عبوات المياه التابعة لشركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي تُوزع مجانًا في عدد من مساجد مدينة جدة.

وأظهر الفيديو عربات وصناديق مليئة بالعبوات وصلت إلى المساجد، في لفتة نالت تفاعلًا واسعًا من جمهور رونالدو ومتابعيه، دون أن يتضح ما إذا كان التوزيع بتوجيه مباشر من اللاعب نفسه أم ضمن عمليات عادية لشركته.

وأثنت العديد من التعليقات على المبادرة، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لهذه اللفتة، فيما ربط البعض تصرف رونالدو بتصريحاته السابقة التي أكد فيها أنه أصبح مرتبطًا بالمملكة العربية السعودية، وتطرق آخرون إلى ارتباطه باعتناق الإسلام بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2023، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع أندية بارزة مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة.

كريستيانو رونالدو

