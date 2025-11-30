توزيع مياه مجانية لشركة رونالدو في مساجد جدة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كميات كبيرة من عبوات المياه التابعة لشركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهي تُوزع مجانًا في عدد من مساجد مدينة جدة.

وأظهر الفيديو عربات وصناديق مليئة بالعبوات وصلت إلى المساجد، في لفتة نالت تفاعلًا واسعًا من جمهور رونالدو ومتابعيه، دون أن يتضح ما إذا كان التوزيع بتوجيه مباشر من اللاعب نفسه أم ضمن عمليات عادية لشركته.

وأثنت العديد من التعليقات على المبادرة، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لهذه اللفتة، فيما ربط البعض تصرف رونالدو بتصريحاته السابقة التي أكد فيها أنه أصبح مرتبطًا بالمملكة العربية السعودية، وتطرق آخرون إلى ارتباطه باعتناق الإسلام بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

وانتقل رونالدو إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير 2023، بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع أندية بارزة مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة.



