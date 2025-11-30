مباريات الأمس
وفاة أسطورة الدوري الإنجليزي عن عمر يناهز 79 عاما

كتب : محمد القرش

06:41 م 30/11/2025

وفاة أسطورة وست هام بيلي بوندز

رحل أسطورة وست هام بيلي بوندز عن عالمنا عن عمر ناهز 79 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا في ذاكرة النادي وجماهيره. بوندز، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع الهامرز، وقائد الفريق لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ظل رمزًا للوفاء والانتماء طوال مسيرته.

خاض بوندز 799 مباراة بقميص وست هام، وقاد الفريق للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 1975 و1980. وعلى مدار 21 عامًا، منذ انضمامه من تشارلتون أثليتيك في 1967 وحتى اعتزاله عام 1988، لعب في الدفاع والوسط، وقدم مستويات جعلته أحد أعظم من مرّوا على النادي. وبعد الاعتزال، تولى تدريب الهامرز بين 1990 و1994، مواصلًا خدمة الفريق خارج الخط الأبيض.

وفي بيان مؤثر، قالت عائلته: "نحن في غاية الحزن لإعلان وفاة والدنا الحبيب، كان مخلصًا لعائلته، طيبًا، نبيلاً، محبًا، وغير أناني. أحب نادي وست هام وجماهيره بكل قلبه، واعتز بكل لحظة عاشها هناك. سيبقى في قلوبنا دائمًا، وسنفتقده إلى الأبد، لكن إرثه سيظل خالدًا".

أما نادي وست هام، فأصدر بيانًا قال فيه إنه ودّع "لاعبه ومدربه ومديره الأسطوري" الذي رحل بسلام صباح الأحد، مضيفًا: "ارقد في سلام يا بيلي… زعيمنا الشجاع والملهم وصاحب القلب الكبير".

وكان الظهور الأخير لبوندز مع الفريق في أبريل 1988 وهو في الحادية والأربعين من عمره، قبل أن يُمنح وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرًا لما قدمه لكرة القدم في العام نفسه، ويبدأ بعدها رحلة تدريبية جديدة مع الهامرز.

وست هام بيلي بوندز كأس الاتحاد الإنجليزي الدوري الإنجليزي

