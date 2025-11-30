كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن حالة قد تجعل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مضطرة لبيع عقد نجمها المصري محمد صلاح إلى أحد أندية الدوري السعودي.

شبكة Football Insider ذكرت عبر تقرير لها اليوم الأحد أن مسؤولي نادي ليفربول يرغبون في ضم المحترف البرتغالي بصفوف باريس سان جيرمان فيتينيا وهو الأمر الذي قد يكون مرهون بانتقال محمد صلاح للدوري السعودي للمساهمة في تمويل قيمة الصفقة.

وحال عدم بيع إدارة ليفربول عقد محمد صلاح يوضح التقرير ذاته إلى أنها قد تنتظر أو تبحث عن بدائل أخرى لتمويل قيمة الصفقة في ظل منافسة مع العملاق الإسباني ريال مدريد وأندية إنجليزية.

إحصائيات فيتينيا مع باريس سان جيرمان

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً شارك بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري بـ 19 مباراة سجل خلالها لاعب خط الوسط 5 أهداف وصنع 8 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

سلوت يصدم محمد صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام

بعد أنباء إصابة ابنته بالسرطان.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن أيمن حفني وعائلته