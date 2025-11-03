مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"غياب نيمار".. أنشيلوتي يعلن قائمة البرازيل لمواجهتي تونس والسنغال وديا

كتب - يوسف محمد:

09:55 م 03/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نيمار (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    نيمار (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    نيمار (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    نيمار (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    نيمار (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل 2_6
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل والمغرب في كأس العالم للشباب
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل (2)
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل (3)
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل
  • عرض 13 صورة
    منتخب البرازيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن قائمة السيليساو استعدادا للمشاركة في معسكر نوفمبر الجاري، المقرر أن يخوض خلالها البرازيل مباراتين وديتين.

ويخوض المنتخب البرازيلي، مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث سيلاقي البرازيلي منتخب السنغال يوم 15 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة تونس يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب البرازيل، غياب نيمار الذي لم يظهر مع منتخب بلاده منذ تولي أنشيلوتي القيادة الفنية للسيليساو، فيما شهدت القائمة عودة فابينيو بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنجو)، كايو هنريك (موناكو)، دانيلو (فلامنجو)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، جابرييل (أرسنال)، لوتشيانو جوبا (باهيا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، باولو هنريكي (فاسكو دا جاما) وويسلي (روما)

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (الاتحاد) ولوكاس باكيتا (وست هام)

خط الهجوم: إستيفاو (تشيلسي)، جواو بيدرو (تشيلسي)، لويس هنريكي (زينيت)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ريتشارلسون (توتنهام)، رودريجو (ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) وفيتور روكي (بالميراس)

أقرأ أيضًا:

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار منتخب البرازيل موعد مباراة البرازيل المقبلة استبعاد نيمار قائمة البرازيل في فترة التوقف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير