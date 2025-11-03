مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة القبائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن قائمة السيليساو استعدادا للمشاركة في معسكر نوفمبر الجاري، المقرر أن يخوض خلالها البرازيل مباراتين وديتين.

ويخوض المنتخب البرازيلي، مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث سيلاقي البرازيلي منتخب السنغال يوم 15 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة تونس يوم 18 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب البرازيل، غياب نيمار الذي لم يظهر مع منتخب بلاده منذ تولي أنشيلوتي القيادة الفنية للسيليساو، فيما شهدت القائمة عودة فابينيو بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو (النصر)، إيدرسون (فنربخشة)، هوجو سوزا (كورينثيانز)

خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامنجو)، كايو هنريك (موناكو)، دانيلو (فلامنجو)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد)، فابريسيو برونو (كروزيرو)، جابرييل (أرسنال)، لوتشيانو جوبا (باهيا)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، باولو هنريكي (فاسكو دا جاما) وويسلي (روما)

خط الوسط: أندريه سانتوس (تشيلسي)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، فابينيو (الاتحاد) ولوكاس باكيتا (وست هام)

خط الهجوم: إستيفاو (تشيلسي)، جواو بيدرو (تشيلسي)، لويس هنريكي (زينيت)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، ريتشارلسون (توتنهام)، رودريجو (ريال مدريد)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) وفيتور روكي (بالميراس)

أقرأ أيضًا:

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي