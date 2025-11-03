مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

أول تعليق من وليد صلاح الدين على قرعة دوري أبطال أفريقيا ومجموعة الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

07:55 م 03/11/2025
علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، التي أوقعت المارد الأحمر في المجموعة الثانية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجموعة الأهلي في أفريقيا متوازنة، وكل المباريات صعبة وتحتاج لتركيز شديد".

وأضاف: "البطل يجب أن يفوز علي كل الفرق والمنافسين له، لحصد البطولات وبطولة أفريقيا مهمه لنا ولجماهير الفريق بشكل كبير".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني".

ويسعى النادي الأهلي إلى استعادة لقبه الأفريقي، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي، على يد صن داونز الجنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة المارد الأحمر منذ قليل إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى 9 من الشهر ذاته.

