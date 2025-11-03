"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين

"بالورود".. 15 صورة من استقبال بعثة الأهلي في الإمارات

"جاهزين للتعاون".. تعليق مثير من حساب باريس سان جيرمان على مسلسل ابن النادي

علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، على قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي، التي أوقعت المارد الأحمر في المجموعة الثانية.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لمصراوي: "مجموعة الأهلي في أفريقيا متوازنة، وكل المباريات صعبة وتحتاج لتركيز شديد".

وأضاف: "البطل يجب أن يفوز علي كل الفرق والمنافسين له، لحصد البطولات وبطولة أفريقيا مهمه لنا ولجماهير الفريق بشكل كبير".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني".

ويسعى النادي الأهلي إلى استعادة لقبه الأفريقي، بعدما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي من الدور نصف النهائي، على يد صن داونز الجنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة المارد الأحمر منذ قليل إلى الإمارات، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى 9 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي