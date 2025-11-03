مواعيد مباريات بيراميدز في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26، عن مواجهات متوازنة لنادي بيراميدز بالمجموعة الأولى.

ووقع الفريق السماوي في المجموعة الأولى بجانب كل من: نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

مواعيد مباريات بيراميدز

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر