مواعيد مباريات بيراميدز في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد القرش
احتفال بيراميدز (2)
أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26، عن مواجهات متوازنة لنادي بيراميدز بالمجموعة الأولى.
ووقع الفريق السماوي في المجموعة الأولى بجانب كل من: نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.
مواعيد مباريات بيراميدز
الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 21 أو 22 نوفمبر 2025 - في مصر
الجولة الثانية - باور ديناموز × بيراميدز - 28 أو 29 نوفمبر 2025 - في زامبيا
الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب
الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر
الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا
الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر