بعد الهجوم على صلاح.. فان دايك يرد على واين روني

رد فيرجيل فان دايك على واين روني بعد أن انتقد قائد منتخب إنجلترا السابق قيادته ولغة جسده خلال تراجع أداء ونتائج ليفربول الأخيرة.

وكان أبدى روني استياءه من طريقة فان دايك ومحمد صلاح في قيادة الفريق وقال إن تصرفاتهما كانت "مصدر قلق كبير".

لكن بعد فوز ليفربول 2-0 على أستون فيلا، قال فان دايك إن رأي روني كان "كسلانًا"، كما أضاف قائد الريدز "لم أسمعه العام الماضي".

وصرح الهولندي: "لا، بصراحة، لا يضرني هذا التصريح، بالتحدث عن هذا اللاعب تحديدًا (روني)، فهو أسطورة بلا شك، ولاعبٌ بارزٌ ألهم الكثيرين، لا يسعني إلا أن أقول أشياءً إيجابية، لكنني أعتقد أن هذا التعليق مجرد انتقادٍ متكاسل".

وزاد: "هذا رأيي الشخصي، من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الآخرين، لكنه يعلم تمامًا، كما يعلم الجميع، أننا نعمل معًا لمساعدة كل فرد منا على تجاوز هذه المحنة، وكما ذكرتُ العام الماضي، عندما تسير الأمور على ما يرام، لا يُسمع ذلك إطلاقًا، هذا هو الواقع".

وفي حديثه بشكل عام عن تسليط الضوء على لاعبي ليفربول، اختتم فان دايك: "إنه أمرٌ غريب، أليس كذلك؟ لأننا لم نسمع شيئًا عن هذا العام الماضي، لأن الأمور كانت تسير على ما يرام، وكان يُنظر إلينا على أننا المتصدرون".