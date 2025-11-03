مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

- -
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

بعد الهجوم على صلاح.. فان دايك يرد على واين روني

كتب : محمد القرش

09:30 ص 03/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه ضد ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 10 صورة
    فان دايك وإندو
  • عرض 10 صورة
    فان دايك من مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس_2
  • عرض 10 صورة
    فان دايك بالقميص الاحتياطي لليفربول
  • عرض 10 صورة
    واين روني (1)
  • عرض 10 صورة
    واين روني مع عائلته (1)
  • عرض 10 صورة
    واين روني
  • عرض 10 صورة
    الإنجليزي واين روني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد فيرجيل فان دايك على واين روني بعد أن انتقد قائد منتخب إنجلترا السابق قيادته ولغة جسده خلال تراجع أداء ونتائج ليفربول الأخيرة.

وكان أبدى روني استياءه من طريقة فان دايك ومحمد صلاح في قيادة الفريق وقال إن تصرفاتهما كانت "مصدر قلق كبير".

لكن بعد فوز ليفربول 2-0 على أستون فيلا، قال فان دايك إن رأي روني كان "كسلانًا"، كما أضاف قائد الريدز "لم أسمعه العام الماضي".

وصرح الهولندي: "لا، بصراحة، لا يضرني هذا التصريح، بالتحدث عن هذا اللاعب تحديدًا (روني)، فهو أسطورة بلا شك، ولاعبٌ بارزٌ ألهم الكثيرين، لا يسعني إلا أن أقول أشياءً إيجابية، لكنني أعتقد أن هذا التعليق مجرد انتقادٍ متكاسل".

وزاد: "هذا رأيي الشخصي، من السهل إلقاء اللوم على اللاعبين الآخرين، لكنه يعلم تمامًا، كما يعلم الجميع، أننا نعمل معًا لمساعدة كل فرد منا على تجاوز هذه المحنة، وكما ذكرتُ العام الماضي، عندما تسير الأمور على ما يرام، لا يُسمع ذلك إطلاقًا، هذا هو الواقع".

وفي حديثه بشكل عام عن تسليط الضوء على لاعبي ليفربول، اختتم فان دايك: "إنه أمرٌ غريب، أليس كذلك؟ لأننا لم نسمع شيئًا عن هذا العام الماضي، لأن الأمور كانت تسير على ما يرام، وكان يُنظر إلينا على أننا المتصدرون".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فان دايك فان دايك يرد على روني الدوري الإنجليزي محمد صلاح صلاح واين روني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب