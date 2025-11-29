برشلونة يتصدر الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز على ألافيس

انتهت مباراة برشلونة وألافيس التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا" 2025/26.

افتتح بابلو إيبانيز التسجيل لألافيس مبكرًا في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل لامين يامال النتيجة لبرشلونة بعد سبع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 25، أنقذ حارس مرمى البارسا، خوان جارسيا، فريقه بتصدي مذهل لتسديدة جوني كاسترو المنفردة بعد تمريرة من عبد الرحمن رباش، ليبقي الكرة خارج المرمى رغم وقوعه على الأرض.

واختتم الإسباني داني ألمو، صاحب الهدف الثاني للبارسا، أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة من 14 مباراة، متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، في انتظار نتيجة مباراة الوصيف ريال مدريد ضد سيلتا فيجو المقررة غدًا الأحد.

