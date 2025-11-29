مباريات الأمس
3 أهداف وتصدي إعجازي.. ماذا حدث في الشوط الأول بين برشلونة وألافيس؟ (فيديوهات)

كتب : محمد القرش

06:38 م 29/11/2025

برشلونة ضد ألافيس

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وألافيس ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا" 2025/26.

افتتح بابلو إيبانيز التسجيل لألافيس مبكرًا في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل لامين يامال النتيجة لبرشلونة بعد سبع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 25، أنقذ حارس مرمى البارسا، خوان جارسيا، فريقه بتصدي رائع لتسديدة جوني كاسترو المنفرد بعد تمريرة من عبد الرحمن رباش، حيث تصدى للكرة من أن تتحول إلى هدف رغم وقوعه على الأرض.

هذا التصدي أعطى لاعبي برشلونة دفعة قوية، وسرعان ما سجل داني ألمو الهدف الثاني للفريق بدقيقة واحدة فقط، بعد تمريرة متقنة من البرازيلي رافينيا.

بهذا الأداء، يسعى برشلونة لمواصلة تقدمه في المباراة، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

