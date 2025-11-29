استبعاد نجم بيراميدز قبل دقائق من مواجهة باور ديناموز.. ما السبب؟

"حزين".. أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة، نادي الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الكونفدرالية.

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، فيما استمر فريق كايزر تشيفز في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، رفقة كلا من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي والمصري البورسعيدي".

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية مبارياته كالتالي:

1- المصري، مباراتين، 6 نقاط

2- الزمالك، مباراتين، 4 نقاط

3- كايزر تشيفز، مباراتين، نقطة وحيدة

4- زيسكو الزامبي، مباراتين، نقطة وحيدة

