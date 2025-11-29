مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز

0 0
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 1
15:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 2
17:00

ليدز يونايتد

بعد التعادل مع كايزر تشيفز.. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

05:15 م 29/11/2025
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (10)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (6)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
    كايزر تشيفز والزمالك
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (2)
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (10) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (13) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (11) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (6) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (5) (1)
    الزمالك وكايزر تشيفز (2) (1)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة، نادي الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الكونفدرالية.

ورفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بالبطولة، فيما استمر فريق كايزر تشيفز في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، رفقة كلا من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي والمصري البورسعيدي".

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية مبارياته كالتالي:

1- المصري، مباراتين، 6 نقاط

2- الزمالك، مباراتين، 4 نقاط

3- كايزر تشيفز، مباراتين، نقطة وحيدة

4- زيسكو الزامبي، مباراتين، نقطة وحيدة

