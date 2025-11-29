حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف الزمالك الملغي أمام كايزر تشيفز

ناجية من الموت.. من هي الطفلة زينة بطلة اللحظة الإنسانية في رادس؟

يرى الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن قرار إلغاء الهدف الثاني الذي سجله سيف الجزيري في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا غير صحيح.

وكان سيف الدين الجزيري، نجح في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول في تسجيل هدف للفارس الأبيض، كان بإمكانه مضاعفة النتيجة للأبيض، إلا أن حكم المباراة قرر إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على المهاجم.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار الحكم بإلغاء الهدف الذي أحرزه سيف الجزيري في الدقيقة الثامنة غير صحيح ولا يوجد أي مخالفة في اللعبة".

وأضاف: "الاحتكاك بين مهاجم نادي الزمالك ومدافع فريق كايزر تشيفز طبيعي ولا يستدعي وجود أي مخالفة، وكان على الحكم أن يستكمل اللعب بشكل طبيعي".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز، في الجولة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون مقابل، أحرزه سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول.

