فيديو هدف سيف الجزيري في مرمى كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

ناجية من الموت.. من هي الطفلة زينة بطلة اللحظة الإنسانية في رادس؟

افتتح سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهداف الفارس الأبيض في مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا بكأس الكونفدرالية.

ونجح سيف الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الأول في اللقاء، عند الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

ويطمح الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون مقابل.

وحال انتهاء اللقاء بفوز الفارس الأبيض، سيرفع رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز الأول بجدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية، فيما يستمر فريق كايزر تشيفز دون أي رصيد من النقاط.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي".

أقرأ أيضًا:

ناجية من الموت.. من هي الطفلة زينة بطلة اللحظة الإنسانية في رادس؟

مصدر يكشف سبب استبعاد محمد عواد من قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز