موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي

كتب- نهى خورشيد:

11:09 م 28/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه في مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 15 صورة
    الجماهير المصرية في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه ومحمد شريف من مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    كوكا خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 15 صورة
    تريزيجيه من مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي
  • عرض 15 صورة
    فرحة لاعبي الجيش الملكي بالهدف أمام الأهلي
  • عرض 15 صورة
    جمهور الأهلي المتواجد بمدرجات مباراة الجيش الملكي المغربي
  • عرض 15 صورة
    جمهور الأهلي في مباراة الجيش الملكي المغربي
  • عرض 15 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (7)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي الأهلي مع رضا سليم (12)

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ملاوى حسن، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الجيش الملكي بالهدف الأول بأقدام محسن بوريقة في الدقيقة 37، ليتعادل الأهلي عن طريق رأسية أحمد سيد زيزو في الدقيقة 68.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة هامة أمام نظيره المصرية للإتصالات يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي والجيش الملكي الأهلي اليوم أخبار الأهلي كأس مصر الأهلي ضد المصرية للاتصالات

