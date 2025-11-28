موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع الجيش الملكي

"أمر كارثي".. أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ملاوى حسن، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الجيش الملكي بالهدف الأول بأقدام محسن بوريقة في الدقيقة 37، ليتعادل الأهلي عن طريق رأسية أحمد سيد زيزو في الدقيقة 68.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة هامة أمام نظيره المصرية للإتصالات يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.