يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على فريق الجيش الملكي المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية، بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي رفقة فريق الجيش الملكي المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

الهدافين التاريخيين للأهلي في بطولات أفريقيا

1- محمود الخطيب، 37 هدفا

2- محمد أبو تريكة، 32 هدفا

3- عماد متعب، 28 هدفا

4- حسين الشحات، 23 هدفا

5- وليد سليمان، 20 هدفا

ويعد حسين الشحات هو هداف الجيل الحالي للاعبي المارد الأحمر، في البطولات الأفريقية، برصيد 23 هدفا، يليه محمد شريف برصيد 16 هدفا، حال نجح شريف في تسجل هدف واحد في مباراة اليوم، سيعادل حسام حسن نجم الأحمر السابق برصيد 17 هدفا لكلا منهما.

