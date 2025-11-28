مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 2
18:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
18:00

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

2 3
19:30

القادسية

الخطيب الأول ورقم ينتظر شريف.. الهدافون التاريخيون للأهلي في بطولات أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:59 م 28/11/2025
  عرض 16 صورة
  
    محمود الخطيب تصوير حسام دياب
  
    محمود الخطيب نجم الأهلي السابق تصوير حسام دياب
  
    محمود الخطيب نجم منتخب مصر تصوير حسام دياب
  
    محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي تصوير حسام دياب
  
    أبو تريكة
  
    أبو تريكة
  
    محمد أبو تريكة
  
    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
  
    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  
    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  
    صراع بين محمد شريف وحارس شبيبة القبائل
  
    أشرف داري ومحمد شريف
  
    احتفال محمد شريف بهدفه
  
    محمد شريف
  
    محمد شريف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا على فريق الجيش الملكي المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية، بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي رفقة فريق الجيش الملكي المغربي، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

الهدافين التاريخيين للأهلي في بطولات أفريقيا

1- محمود الخطيب، 37 هدفا

2- محمد أبو تريكة، 32 هدفا

3- عماد متعب، 28 هدفا

4- حسين الشحات، 23 هدفا

5- وليد سليمان، 20 هدفا

ويعد حسين الشحات هو هداف الجيل الحالي للاعبي المارد الأحمر، في البطولات الأفريقية، برصيد 23 هدفا، يليه محمد شريف برصيد 16 هدفا، حال نجح شريف في تسجل هدف واحد في مباراة اليوم، سيعادل حسام حسن نجم الأحمر السابق برصيد 17 هدفا لكلا منهما.

مجموعة الزمالك.. المصري يعزز الصدارة بثلاثية أمام زيسكو

عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"

النادي الأهلي وري أبطال أفريقيا باراة الأهلي والجيش الملكي خر أخبار الأهلي لهدافين التاريخيين للأهلي

