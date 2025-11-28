مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

04:32 ص 28/11/2025
يواجه بيراميدز نظيره باور ديناموز يوم غد السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلا من: "باور ديناموز، نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري".

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

وتقام مباراة بيراميدز وباور ديناموز غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ليفي مواناواسا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الأبطال.

جدول ترتيب الفريقين في المجموعة

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث بدون نقاط.

نادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة بيراميدز بيراميدز

