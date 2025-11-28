موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

"نادٍ خاص".. رونالدو يستقر على مشروعه الجديد بعد الاعتزال

يواجه بيراميدز نظيره باور ديناموز يوم غد السبت المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي 2025-2026.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلا من: "باور ديناموز، نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري".

موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز

وتقام مباراة بيراميدز وباور ديناموز غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ليفي مواناواسا"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الأبطال.

جدول ترتيب الفريقين في المجموعة

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق باور ديناموز المركز الثالث بدون نقاط.

