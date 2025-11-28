مباريات الأمس
"كبسولة الاستشفاء".. طبيب يكشف سر لياقة رونالدو المثيرة للجدل

كتب : محمد عبد الهادي

01:41 ص 28/11/2025
زار الدكتور باولو موزي، أحد أشهر الأطباء الرياضيين في البرازيل، برفقة الدكتور ماركو أوريليو المتخصص في طب العظام، السعودية بطلب من مارسيلو، اختصاصي كريستيانو رونالدو، لمتابعة جاهزية النجم البرتغالي البدنية عن قرب.

اكتشف الأطباء خلال الزيارة وجود جهاز ضخم داخل منزل رونالدو معروف باسم "كبسولة الاستشفاء"، والتي تختلف عن أجهزة الاستشفاء التقليدية المستخدمة من قبل اللاعبين الآخرين.

وتتميز الكبسولة بحجم أكبر وقدرات متقدمة، بما في ذلك إمكانية التواصل من داخلها عبر الهاتف، ويقضي اللاعب عادة حوالي ساعة في كل جلسة لضمان الاستفادة القصوى من عملية التعافي.

وأوضح الدكتور ثامر الشهراني، اختصاصي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل، أن وظائف الكبسولة متعددة، فهي تهدف إلى الاستشفاء العضلي السريع بعد المباريات والتدريبات، تسريع علاج الإصابات المحتملة، تحسين جودة النوم وتقليل الالتهابات، وذلك عبر تقنية تمنح اللاعب الأكسجين تحت ضغط عالي ومركز والتي تعد أحد أهم أسباب جاهزية رونالدو البدنية طوال الموسم.

