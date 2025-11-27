مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

0 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

2 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 2
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 0
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

- -
22:00

كريستال بالاس

الكشف عن موعد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

07:30 م 27/11/2025

الزمالك

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، غدا السبت، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل الموافق 29 نوفمبر الجاري، من منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفارس الأبيض أمام كايزر تشيفز، غدا الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحا، للاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومواعيد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

وكان المارد الأحمر، استهل مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز على حساب نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون مقابل.

الزمالك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي كأس الكونفدرالية الأفريقية

