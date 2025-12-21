أول تعليق لكيليان مبابي بعد معادلة رقم كريستيانو مع ريال مدريد

كتب – محمد عبد السلام:

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور، جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال طفولته.

كما تضمنت الصور لقطات من مباراة اليوم، ظهر خلالها مبابي وهو يحتفل بهدفه على طريقة "صاروخ ماديرا"، في إشارة واضحة إلى احتفالية كريستيانو الشهيرة.

وعلق مبابي على الصور قائلا: "آمن بأحلامك، تحية كبيرة لكريستيانو رونالدو".

وجاء هذا المنشور عقب معادلة كيليان مبابي رقم كريستيانو رونالدو التاريخي مع ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل 59 هدفا خلال عام واحد، وهو الإنجاز الذي سبق أن حققه رونالدو فقط عام 2013 بقميص الفريق الملكي.