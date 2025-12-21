مباريات الأمس
أول تعليق لكيليان مبابي بعد معادلة رقم كريستيانو مع ريال مدريد

كتب : مصراوي

02:33 ص 21/12/2025
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
    الرقم الجديد لقميص مبابي
    مبابي بعد هدفه في دورتموند
    الرقم الجديد لقميص مبابي
    مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على ملعب سنتياغو برنابيو في مدريد في 18 نيسان/ابريل 2017
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحمل الكأس السوبر الاسبانية في كرة القدم بعد فوز فريقه ريال مدريد على برشلونة، في 16 آب/أغسطس 2017.
    مهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على ملعب سنتياغو برنابيو في مدريد في 18 نيسان/ابريل 2017
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعترض على الحكم بعد طرده في مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير كامب نو في 13 اب/اغسطس 2017

كتب – محمد عبد السلام:

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور، جمعته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال طفولته.

كما تضمنت الصور لقطات من مباراة اليوم، ظهر خلالها مبابي وهو يحتفل بهدفه على طريقة "صاروخ ماديرا"، في إشارة واضحة إلى احتفالية كريستيانو الشهيرة.

وعلق مبابي على الصور قائلا: "آمن بأحلامك، تحية كبيرة لكريستيانو رونالدو".

وجاء هذا المنشور عقب معادلة كيليان مبابي رقم كريستيانو رونالدو التاريخي مع ريال مدريد، بعدما نجح في تسجيل 59 هدفا خلال عام واحد، وهو الإنجاز الذي سبق أن حققه رونالدو فقط عام 2013 بقميص الفريق الملكي.

مبابي كريستيانو رونالدو ريال مدريد إحصائيات مبابي

