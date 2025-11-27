مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

0 0
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

صحفي يحرج كيليان مبابي.. والأخير يرد: "سؤال غير محترم"

كتب : هند عواد

03:42 م 27/11/2025
    لحظة تسديدة هدف مبابي الملغي
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (2)
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)
    لحظة تسديدة هدف مبابي الملغي

أحرج أحد الصحفيين الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عقب مباراة الفريق ضد أولمبياكوس اليوناني، التي جمعتهما مساء أمس في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-3.

وسأل أحد الصحفيين مبابي، عما إذا كان ريال مدريد يعتمد على أهداف مبابي للفوز، ليبدي الأخير انزعاجه قائلا: "لا يجب أن تقول ذلك. يجب أن تقول إن كيليان كان مسؤولاً عن فوزنا اليوم. برأيي هذا سؤال غير محترم، دون أي تقليل من احترامك".

وأضاف: "كل لاعب لديه وظيفة داخل الفريق. وظيفتي هي تسجيل الأهداف، لكن يمكنني القول إنه من دون بقية اللاعبين لن نفوز بالمباريات. كل فريق يمتلك لاعبين يقومون بأدوار محددة، لكنني لا أعتقد أن هناك اعتماداً أو شيئاً من هذا القبيل. أرى أن هذا كلام من الصحفيين أو من الناس من خارج الفريق".

مبابي كيليان مبابي موقف محرج لكيليان مبابي ريال مدريد

