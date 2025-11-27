صحفي يحرج كيليان مبابي.. والأخير يرد: "سؤال غير محترم"

أحرج أحد الصحفيين الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عقب مباراة الفريق ضد أولمبياكوس اليوناني، التي جمعتهما مساء أمس في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز المرينجي بنتيجة 4-3.

وسأل أحد الصحفيين مبابي، عما إذا كان ريال مدريد يعتمد على أهداف مبابي للفوز، ليبدي الأخير انزعاجه قائلا: "لا يجب أن تقول ذلك. يجب أن تقول إن كيليان كان مسؤولاً عن فوزنا اليوم. برأيي هذا سؤال غير محترم، دون أي تقليل من احترامك".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥 مترجم |



الصحفي: هل يمكننا القول أن الفريق يعتمد على أهداف مبابي للفوز؟



مبابي: هذا سؤالاً غير محترم ، أنا أستطيع أن أقول أنه بدون لاعبينا لا نستطيع الفوز بالمباريات.



الصحفي: لكن لم تسجل ضد ليفربول، التشي، رايو ولم يفز الفريق ؟!



مبابي: نعم، ولكن لا يجب أن تقول… pic.twitter.com/43c8cUebkv — محمود مجيد (@MMajeedX) November 27, 2025

وأضاف: "كل لاعب لديه وظيفة داخل الفريق. وظيفتي هي تسجيل الأهداف، لكن يمكنني القول إنه من دون بقية اللاعبين لن نفوز بالمباريات. كل فريق يمتلك لاعبين يقومون بأدوار محددة، لكنني لا أعتقد أن هناك اعتماداً أو شيئاً من هذا القبيل. أرى أن هذا كلام من الصحفيين أو من الناس من خارج الفريق".