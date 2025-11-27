كريستيانو رونالدو يورط فيفا في معركة قانونية.. ما القصة؟

يمكن أن يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطر الدخول في معركة قانونية بشأن كأس العالم 2026، بسبب البرتغالي كريستيانور ونالدو.

وقرر فيفا، تأجيل عقوبة البطاقة الحمراء الموقعة على كريستيانو رونالدو، وذلك بتعليق المباراتين الأخيرتين من عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، التي فرضت على النجم البالغ من العمر 40 عاما بعد طرده بسبب ضربه دارا أوشيا لاعب أيرلندا، في مباراة بالتصفيات في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الاتحاد الدولي قد يواجه إجراءات قانونية بعد قراره المثير للجدل بتعليق إيقاف كريستيانو رونالدو والسماح له باللعب في أول مباراتين للبرتغال في كأس العالم.

ووغاب رونالدو، الذي حل ضيفا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، عن المباراة الأخيرة للبرتغال في تصفيات كأس العالم والتي انتهت بفوز ساحق 9-1 على أرمينيا، وكان من المقرر أن يغيب عن أول مباراتين في كأس العالم.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن اللاعبين الذين سيواجهون البرتغال في المباريات التي كان من المفترض إيقافه فيها، قد يتقدمون بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) سعياً لإلغاء قرار الإيقاف المثير للجدل وتثبيت العقوبة الأصلية، وستجتمع لجنة في سويسرا قبل إصدار الحكم.

وتنص قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن اللاعب يجب أن يغيب ثلاث مباريات على الأقل في حالة الاعتداء على الخصم، بما في ذلك الكوع، واللكم، والركل، والعض، والبصق أو ضرب الخصم أو شخص آخر غير حكم المباراة.

ومع ذلك، تنص المادة 27 من القانون على أن اللجنة القضائية التابعة للفيفا يمكنها "تعليق تنفيذ الإجراء التأديبي بشكل كامل أو جزئي".

وقال فيفا بشأن رونالدو: "طبقا للمادة 27 من قانون الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم تعليق تنفيذ المباراتين المتبقيتين مع وضعهما تحت المراقبة لمدة عام واحد، إذا ارتكب كريستيانو رونالدو مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مماثلة خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء الإيقاف المنصوص عليه في القرار التأديبي تلقائيًا ويجب تنفيذ المباراتين المتبقيتين على الفور في المباراة الرسمية التالية للمنتخب البرتغالي".

