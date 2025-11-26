اكتشفوا أنها رجلا.. تجريد الفائزة بـ"أقوى امرأة في العالم" من لقبها

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المارد الأحمر ضيفا يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المارد الأحمر، في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي

وستكون مباراة الجمعة بين الأهلي والجيش الملكي، هى المباراة الثانية التي تجمع بين الفريقين، حيث تواجها معا في مباراة واحدة فقط من قبل.

ويعود تاريخ المواجهة الوحيدة بين الأهلي والجيش الملكي، إلى عام 2006 في مباراة نهائي السوبر الأفريقي، حقق خلالها الأحمر الفوز بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينما، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري الأبطال.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق يانج أفريكانز.

