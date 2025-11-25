مباريات الأمس
كل ماتريد معرفته عن مباراة ليبيا وفلسطين بملحق كأس العرب الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

11:47 ص 25/11/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تترقب الجماهير العربية مباراة قوية تجمع بين فلسطين وليبيا اليوم الثلاثاء في الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب 2025، في مواجهة حاسمة لكل منتخب لحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة ليبيا وفلسطين الليلة

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة وقناة الكأس.

تاريخ مواجهات فلسطين وليبيا

سبق وأن التقي المنتخبان من قبل في 7 مباريات سابقة، وكان التفوق الأكبر للمنتخب الليبي، حيث لم يستطع الفدائيون من تحقيق الفوز علي أبناء ليبيا.

ففي 7 مباريات سابقة، فاز منتخب ليبيا في مباراتين، وحضر التعادل بينهما في 5 مباريات.

ماذا سيحدث للمنتخب الفائز في مباراة الليلة

من المقرر أن ينضم المنتخب الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا، إلى أندية المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب، كل من قطر وتونس بجانب الفائز من مواجهة فلسطين وليبيا والفائز من سوريا وجنوب السودان.

منتخب فلسطين منتخب ليبيا موعد مباراة فلسطين وليبيا كأس العرب ملحق كأس العرب

