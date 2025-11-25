مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الكويت

- -
15:00

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي في دوري الأبطال والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:00 ص 25/11/2025

مباراة سابقة بين برشلونة وتشيلسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي فريق برشلونة نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، بينما يدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضا، ولكن يتفوق الكتالوني بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

اقرأ أيضاً:

لاعب جايس السويدي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

"الأمن تدخل".. مشادات بين لاعبي الأهلي والاتحاد في نهائي دوري مرتبط السلة (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة ضد تشيلسي برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا موعد مباراة برشلونة وتشيلسي القناة الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية