موعد مباراة برشلونة وتشيلسي في دوري الأبطال والقناة الناقلة

يلتقي فريق برشلونة نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، بينما يدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط أيضا، ولكن يتفوق الكتالوني بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

اقرأ أيضاً:

لاعب جايس السويدي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

"الأمن تدخل".. مشادات بين لاعبي الأهلي والاتحاد في نهائي دوري مرتبط السلة (فيديو)