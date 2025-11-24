لاعب جايس السويدي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

"للمرة الأولى".. النمسا تصعد لنهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على إيطاليا

كشف إبراهيما دياباتي مهاجم فريق جايس السويدي، حقيقة وجود مفاوضات معه من جانب النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم دياباتي خلال الفترة الماضية بالانتقال للمارد الأحمر، خاصة في ظل بحث إدارة النادي عن دعم هجوم الفريق، بعد رحيل وسام أبو علي في يونيو الماضي.

وقال دياباتي في تصريحات، عبر موقع "Football Direct" السويدي: "كل ما يقال خلال الفترة الماضية، بشأن وجود مفاوضات مع الأهلي غير صحيح ومجرد شائعات".

وأضاف: "لا يوجد أي تواصل مع الأهلي للانضمام إليه في الفترة المقبل".

ويبلغ دياباتي من العمر 26 عاما، بدأ مشواره في كرة القدم بفريق أسيك ميموزا الإيفواري والذي انتقل منه إلى ريال مايوركا في عام 2018.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ26 عاما، شارك مع فريق جايس السويدي، في 33 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 19 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

