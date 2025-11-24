كيف رد ميسي على رونالدو بعد المقصية الخيالية؟

قدم ليونيل ميسي عرضًا جديدًا من التألق في الدوري الأمريكي بعدما قاد إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي برباعية دون رد في نصف نهائي المنطقة الشرقية، ليحجز الفريق مقعده في النهائي المقرر في 29 نوفمبر الجاري.

تألق ميسي جاء بعد ساعات من تسجيل كريستيانو رونالدو هدفًا لافتًا بمقصية مع النصر أمام الخليج في الدوري السعودي، وهو ما أعاد المقارنات بين النجمين إلى الواجهة.

حيث رد عليه ميسي في مباراة فريقه بالمساهمة في الـ 4 أهداف التي سجلها فريقه، بعدما افتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 19، قبل يقدم ثلاث تمريرات حاسمة لماتيو سيلفيتي في الدقيقة 57، ثم لماتيو أليندي في الدقيقتين 62 و74، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مباريات البلاي أوف.

فبرغم مغادرتهما الدوريات الأوروبية الكبرى، لا تزال المنافسة بينهما تفرض حضورها عالميًا، خاصة بعد وصول رونالدو إلى 954 هدفًا في مسيرته، وميسي إلى 896 هدفًا في مسيرتهم الكروية.