جيمي فاردي يضع لقب زوجته على قميصه في مباراة روما.. ما القصة؟

ارتدى جيمي فاردي قميصًا خاصًا يحمل لقب زوجته منقوشًا على الظهر خلال مباراة كريمونيسي ضد روما أمس الأحد.

وانتقل فاردي صاحب الـ 38 عامًا إلى شمال إيطاليا رفقة شريكته ريبيكا وأطفالهما هذا الصيف، بعد أن أمضى 13 عامًا كأسطورة مع ليستر سيتي.

وكانت الوجهة التالية للنجم الإنجليزي محلًّا للعديد من التكهنات، قبل أن يختار الاستقرار في فيلا فاخرة تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني في مدينة سالو. (وفقا صحيفة "ديلي ميل")

ويمثل انتقاله إلى الفريق الصاعد حديثًا في الدوري الإيطالي خطوةً تتطلب التأقلم مع ثقافة وأسلوب حياة ولغة جديدة، وشهد يوم الأحد انضمامه إلى الحملة الطويلة الأمد للدوري ضد العنف الأسري.

ومن خلال حملة #UnRossoAllaViolenza (أحمر للعنف)، يمكن للاعبين اختيار ارتداء اسم امرأة قريبة من قلوبهم قبل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق غدا الثلاثاء.

وعند دخوله ملعب جيوفاني زيني ضد روما، شوهد فاردي مرتديًا اسم "بيكي"، لقب ريبيكا، فوق قميصه رقم 10، كما وضع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لمسة من الطلاء الأحمر على خده الأيسر كجزء من المبادرة.

وهذا هو الموسم التاسع الذي تدعم فيه رابطة الدوري الإيطالي هذه الحملة، التي تهدف إلى زيادة الوعي بالإساءة الجسدية والنفسية ضد المرأة.

وخلال الجولة الأخيرة من المباريات، ارتدى قادة الفرق شارات رمزية، وتم تزيين بعض تفاصيل الملعب، مثل لوحة التبديلات، بملصقات #UnRossoAllaViolenza.

وتكشف الإحصاءات التي نشرتها رابطة الدوري الإيطالي، والمستمدة من المعهد الوطني للإحصاء و"وي وورلد" ووزارة الداخلية الإيطالية، عن حجم العنف ضد المرأة في البلاد في عامي 2024/2025.

وتشير الأرقام إلى أن نحو سبعة ملايين امرأة (واحدة من كل ثلاث) في إيطاليا تعرضن للتحرش أو العنف في حياتهن، كما تُظهر أن أخطر أشكال العنف ارتُكبت على يد شركاء حاليين أو سابقين، أو أفراد من العائلة والأصدقاء المقربين.