أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو بالكونفدرالية

علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه على حساب نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح نادي الزمالك، في تحقيق الفوز أمس الأحد على حساب نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة هدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كان بإمكاننا تحقيق حسم المباراة في الشوط الأول، خاصة وأننا أهدرنا العديد من الفرص، لكن الأداء تراجع بعض الشيء في الشوط الثاني".

وأضاف: "قمت باستبدال محمود جهاد بعد مشاركته في اللقاء، للحفاظ عليه فهو لم يشارك في أي مباراة منذ سبعة أشهر، المباراة في الشوط الثاني كانت تحتاج لمعدلات جري أكبر وهذا لم يكن يستطيع اللاعب فعله، نظرا لابتعاده عن المباريات لفترة طويلة".

وتابع: "كنا بحاجة لتحقيق الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق في الفترة الماضية، والوقت غير كافي لعلاج أخطأ اللاعبين".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "لدي اقتناع تام بمستوى شيكو بانزا وما يقدمه مع الفريق في الفترة الماضية، ولا يوجد أي فردية في الأداء بين اللاعبين".

